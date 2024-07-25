По итогам аудита ISO/IEC-27001 Яндекс Метрика и AppMetrica подтвердили высокий уровень безопасности

Яндекс Метрика и AppMetrica подтвердили высокий уровень безопасности. Итоги независимого ежегодного аудита ISO/IEC-27001 показали, что сервисы соответствуют стандартам, разработанным Международной организацией по стандартизации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)