Следствие попросило продлить арест фигурантам дела о теракте против генерала Кириллова

Следствие попросит продлить арест фигурантам дела о теракте в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова Об этом сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии