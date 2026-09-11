Маршрут построен: Ростов-на-Дону

С Южного речного вокзала в Москве можно отправиться в круиз по стране. И не только по стране. Столицу называют портом пяти морей – Белого, Балтийского, Чёрного, Азовского и Каспийского.
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