В Сочи около 12 тысяч предложений на рынке квартир и апартаментов Около 1800 предложений свыше 70 квадратных метров, 5,5 тысяч — 40 квадратов.
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В Сочи около 12 тысяч предложений на рынке квартир и апартаментов Около 1800 предложений свыше 70 квадратных метров, 5,5 тысяч — 40 квадратов.