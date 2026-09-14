"Сошел с ума или перебоялся": Офис Зеленского поспешил откреститься от сбежавшего за границу генпрокурора

В окружении Владимира Зеленского заявили, что генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко "сошел с ума", подписав обвинения против руководства НАБУ и САП, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источник в Офисе президента .
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