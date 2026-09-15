✅ В Красноперекопском районе и Армянске открывают новые социальные объекты Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что в Красноперекопском районе завершают строительство новых водоочистных сооружений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым