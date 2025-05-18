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Москва готовится к лету: в конце мая ждите до плюс 28 градусов!

Москва готовится к лету: в конце мая ждите до плюс 28 градусов!

Лето в Москве настанет вовремя: температура поднимется до плюс 28 градусов в конце мая. "Метеорологическое" лето начнется с 27 мая с устойчивой температурой выше плюс 15 градусов, сообщил ведущий специалист "Фобоса" Евгений Тишковец.

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