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«Обращайся ко мне „Госпожа“»: россиянки взорвали сеть спором о том, должен ли мужчина их содержать

«Обращайся ко мне „Госпожа“»: россиянки взорвали сеть спором о том, должен ли мужчина их содержать

Россиянки в соцсетях поспорили о финансовой стороне отношений. Кто должен платить: полная автономия, пополам или жесткий райдер для альфонсов? фото: AI/MAXIMВ социальной сети Threads (принадлежит Meta, которая признана экстремистской в РФ) завирусился пост пользователя с ником iskanderoff13.

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