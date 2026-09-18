«Обращайся ко мне „Госпожа“»: россиянки взорвали сеть спором о том, должен ли мужчина их содержать

Россиянки в соцсетях поспорили о финансовой стороне отношений. Кто должен платить: полная автономия, пополам или жесткий райдер для альфонсов? фото: AI/MAXIMВ социальной сети Threads (принадлежит Meta, которая признана экстремистской в РФ) завирусился пост пользователя с ником iskanderoff13.