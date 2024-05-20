Что можно и чего нельзя делать 21 мая, в день Иоанна Богослова и Ивана Долгого Елена ГалицкаяИван Долгий был уважаем как символ полевого труда, пшеничных пирогов и гостеприимства к странникам в глазах русских крестьян.
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