Что можно и чего нельзя делать 21 мая, в день Иоанна Богослова и Ивана Долгого Елена ГалицкаяИван Долгий был уважаем как символ полевого труда, пшеничных пирогов и гостеприимства к странникам в глазах русских крестьян.