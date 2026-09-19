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Правительство Мадьяра расторгло концессию на €63 млрд, заключенную при Орбане

Правительство Мадьяра расторгло концессию на €63 млрд, заключенную при Орбане

Правительство Венгрии под руководством премьера Петера Мадьяра расторгнет концессионное соглашение с частной компанией на €63 млрд (6,1 трлн рублей), заключенное при бывшем премьер-министре Викторе Орбане.

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