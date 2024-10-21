Положительные изменения в экономике Китая повышают доверие компаний с иностранным участием. Иностранные компании и средства массовой информации были обеспокоены рядом поэтапных мер Китая, которые, по их мнению, являются «катализатором» развития экономики на новый уровень, сообщает romanian.