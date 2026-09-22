МОГ "Центра" отразила налет девяти дронов ВСУ под Добропольем

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Расчет мобильной огневой группы (МОГ) зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" зенитной ракетной бригады группировки войск "Центр" отразил массированный налет беспилотников ВСУ на добропольском направлении, поразив девять ударных дронов.
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