Fox: На брифинге в США о помощи Украине разразился скандал

Корреспондент телевизионного канала Fox News в конгрессе Чад Перграм поделился в социальной сети X информацией о том, что во время «секретного брифинга» в Сенате Соединенных Штатов Америки о помощи Киеву и Израилю, между членами республиканской и демократической партии возникли разногласия, создавшие «раздражительную» атмосферу.