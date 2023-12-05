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Fox: На брифинге в США о помощи Украине разразился скандал

Fox: На брифинге в США о помощи Украине разразился скандал

Корреспондент телевизионного канала Fox News в конгрессе Чад Перграм поделился в социальной сети X информацией о том, что во время «секретного брифинга» в Сенате Соединенных Штатов Америки о помощи Киеву и Израилю, между членами республиканской и демократической партии возникли разногласия, создавшие «раздражительную» атмосферу.

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