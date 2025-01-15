19 января православные гатчинцы отметят праздник Крещения Господня или Богоявления. В этот день и накануне во всех храмах Гатчинской епархии будут совершать великое освящение воды в память о крещении 30-летнего Христа в водах реки Иордан.
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