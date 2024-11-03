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Тренер вратарей сборной России Кафанов высказался о вратаре "ПСЖ" Сафонове

Тренер вратарей сборной России Кафанов высказался о вратаре "ПСЖ" Сафонове

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