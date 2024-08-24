Отмываем всю квартиру до скрипа

Кто придумал, что пол нужно мыть именно магазинным средством для этих целей, а ванну – исключительно гелем для чистки ванны? Понимаю, когда эту «политику» продвигают менеджеры различных брендов «косметики» для дома.
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