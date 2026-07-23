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«Если кто-то сможет создать чип лучше, я с удовольствием пожму ему руку». Маск заявил, что Tesla AI6 станет самым мощным в мире чипом для периферийных вычислений

«Если кто-то сможет создать чип лучше, я с удовольствием пожму ему руку». Маск заявил, что Tesla AI6 станет самым мощным в мире чипом для периферийных вычислений

Вместо LPDDR5X Tesla планирует использовать LPDDR6Во время последнего отчета о доходах Tesla генеральный директор Илон Маск выразил большие надежды на разработанный компанией чип с искусственным интеллектом.

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