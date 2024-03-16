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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панарин сделал 500 ассистов за 657 матчей в регулярках НХЛ. Среди действующих игроков быстрее были лишь Макдэвид и Кросби

Перед встречей с «Питтсбургом» у форварда «Рейнджерс» было 497 пасов за 656 матчей. В игре против «Пингвинз» он ассистировал Адаму Фоксу, Мике Зибанежаду и К’Андре Миллеру.

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