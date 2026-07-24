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FiNE NEWS

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Ночная сводка: инцидент с беспилотниками в Петербурге и пожар на складе в Ленобласти

Вчера ночью в нескольких регионах произошли значимые события: в СМИ зафиксировали атаку беспилотных летательных аппаратов на один из районов Санкт-Петербурга, а в Ленинградской области зарегистрирован крупный пожар на складе транспортной компании Wildberries.

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