Ночная сводка: инцидент с беспилотниками в Петербурге и пожар на складе в Ленобласти

Вчера ночью в нескольких регионах произошли значимые события: в СМИ зафиксировали атаку беспилотных летательных аппаратов на один из районов Санкт-Петербурга, а в Ленинградской области зарегистрирован крупный пожар на складе транспортной компании Wildberries.