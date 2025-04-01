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Петербургский дневник

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Петербуржцев предупредили о возможной проблеме с оплатой парковок

Петербуржцев предупредили о возможной проблеме с оплатой парковок

Это связано с интернет-атаками на платежные системы В телеграм-канале СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» сообщили, что из-за периодических интернет-атак на платежные системы могут возникать проблемы с оплатой сессий в зоне единого городского парковочного пространства.

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