Петербуржцев предупредили о возможной проблеме с оплатой парковок

Это связано с интернет-атаками на платежные системы В телеграм-канале СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» сообщили, что из-за периодических интернет-атак на платежные системы могут возникать проблемы с оплатой сессий в зоне единого городского парковочного пространства.