IGN: Rockstar профинансирует разработку Max Payne 1 и Max Payne 2

Финская игровая студия Remedy Entertainment опубликовала финансовый отчет за последний квартал 2023 года, из которого следует, что она в рамках издательского соглашения с Rockstar выпустит ремейки Max Payne 1 и Max Payne 2.
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