В Москве определили победителей Национальной бизнес-премии «Строительство. Инфраструктура. Финансы – 2026»

В столице подвели итоги Национальной бизнес-премии «Строительство. Инфраструктура. Финансы – 2026», в рамках которой отметили проекты и компании, работающие в сфере строительства, девелопмента, архитектуры, инженерии, городской инфраструктуры, недвижимости и финансов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии