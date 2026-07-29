В Москве определили победителей Национальной бизнес-премии «Строительство. Инфраструктура. Финансы – 2026»

В столице подвели итоги Национальной бизнес-премии «Строительство. Инфраструктура. Финансы – 2026», в рамках которой отметили проекты и компании, работающие в сфере строительства, девелопмента, архитектуры, инженерии, городской инфраструктуры, недвижимости и финансов.