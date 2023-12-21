Столичные спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах из-за оттепели

С целью предотвратить возможные происшествия на воде столичные спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах на фоне оттепели, сообщает Telegram-канал «Мослента» со ссылкой на Комплекс городского хозяйства Москвы.
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