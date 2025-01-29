Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с трамваем в Барнауле

Региональный Следком проводит процессуальную проверку в соответствии со статьей "Нарушение правил дорожного движения" Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с общественным транспортом в Барнауле.
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