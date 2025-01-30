Шумячский расчленитель предстал перед судом по обвинению в убийстве

«Забил кувалдой спящего, труп спрятал на свалке». Прокурор утвердил обвинение о кровавой расправе в смоленском селе Житель Шумячского района Смоленской области предстанет перед судом по обвинению в жутком убийстве земляка и последующем расчленении тела жертвы минувшей осенью.