Шумячский расчленитель предстал перед судом по обвинению в убийстве

«Забил кувалдой спящего, труп спрятал на свалке». Прокурор утвердил обвинение о кровавой расправе в смоленском селе Житель Шумячского района Смоленской области предстанет перед судом по обвинению в жутком убийстве земляка и последующем расчленении тела жертвы минувшей осенью.
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