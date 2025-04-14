В Усть-Ордынском в этом году сдадут Дом спорта

Несколько социальных объектов продолжают строить в поселке Усть-Ордынский в Иркутской области. Один из них — Дом спорта, который начинали строить еще в 2002-м, но потом разобрали и только в 2020-м на этом месте снова закипела работа.
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