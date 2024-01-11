«Водник» одержал победу над нижегородским «Стартом» в Чемпионате России

Это был последний матч для архангельской команды перед длинным выездным турне и закончился он со счётом 5:1Это был последний матч для архангельской команды перед длинным выездным турне и закончился он со счётом 5:1Отметим, что первый матч сегодняшних соперников состоялся 27 декабря 1967 года в Горьком.