«Водник» одержал победу над нижегородским «Стартом» в Чемпионате России

Это был последний матч для архангельской команды перед длинным выездным турне и закончился он со счётом 5:1Это был последний матч для архангельской команды перед длинным выездным турне и закончился он со счётом 5:1Отметим, что первый матч сегодняшних соперников состоялся 27 декабря 1967 года в Горьком.
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