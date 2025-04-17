SHOT: два ребенка в Рошале попали в реанимацию после таблеток от шизофрении

Препарат дала детям их мать, чтобы дети лучше спали по ночам.В подмосковном Рошале двое детей - мальчик 7 лет и девочка 10 лет - оказались в реанимации после того, как приняли таблетки для лечения шизофрении.
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