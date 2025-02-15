МИД Великобритании: Зеленский должен участвовать в переговорах по Украине

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лэмми на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен участвовать в будущих переговорах по урегулированию конфликта.
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