Гибрид на резиновых гусеницах: Южная Корея представила концепт новой БМП K-NIFV

Южнокорейская компания Hanwha представила на выставке ADEX 2023 концепт новой корейской боевой машины пехоты K-NIFV, которая предлагается в качестве преемницы K21, завоевавшей на Западе репутацию одного из лучших изделий в своем классе.
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