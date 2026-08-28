Опубликовано видео удара зенитной ракеты ВСУ по автостоянке под Киевом

В Сети опубликованы видеокадры прилета зенитной ракеты ВСУ по автостоянке в населенном пункте Вишневое.
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