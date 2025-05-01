В США усомнились в большой прибыли от сделки с Украиной по недрам

ТАСС/Олег Елков Прежде чем редкоземельные ресурсы Украины начнут приносить прибыль США, пройдет много времени, поэтому ожидания главы Белого дома Дональда Трампа о быстром обогащении могут не оправдаться.
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