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США сделали ставку на бизнесмена Бетанкура в Венесуэле — FT

США сделали ставку на бизнесмена Бетанкура в Венесуэле — FT

Рассчитывает на венесуэльского бизнесмена Алехандро Бетанкура как на одного из ключевых участников перестройки нефтяного сектора страны администрация президента США Дональда Трампа, 31 августа сообщает Financial Times.

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