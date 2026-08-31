США сделали ставку на бизнесмена Бетанкура в Венесуэле — FT

Рассчитывает на венесуэльского бизнесмена Алехандро Бетанкура как на одного из ключевых участников перестройки нефтяного сектора страны администрация президента США Дональда Трампа, 31 августа сообщает Financial Times.
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