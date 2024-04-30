39-летний Дэйгнолт признан «Тренером года» в НБА

Приз лучшего тренера сезона-2023/24 НБА получит Марк Дэйгнолт из клуба «Оклахома-Сити Тандер». ESPN, сообщает, что Дэйгнолт с большим отрывом выиграл опрос на звание «Тренера года» — 89 первых мест из 100 и 473 очка.