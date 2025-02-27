Соломатин о встрече с Широковым: «Мы с сослуживцем были в форме, ждали, когда он подъедет. Вышла эта персона, с охраной, и прошла мимо – не поинтересовался, не поздоровался, посмотрел косо»

Бывший футболист ЦСКА, «Локомотива» и сборной России вступил в батальон «Эспаньола» в 2023 году. – Чувствуете, как вы изменились за эти два года? – Иногда выезжаю в Москву, в командировки, и заметил, что чувствую себя в столице некомфортно.