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Антон Козлов впервые стал чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии

Антон Козлов впервые стал чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии

Российская Дрифт СерияКвалификация ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии на трассе Moscow Raceway обострила интригу в борьбе за чемпионство в личном зачёте до предела — лидер турнирной таблицы Томми Кайли на шестой этап RDS GP не приехал.

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