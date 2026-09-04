Антон Козлов впервые стал чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии

Российская Дрифт СерияКвалификация ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии на трассе Moscow Raceway обострила интригу в борьбе за чемпионство в личном зачёте до предела — лидер турнирной таблицы Томми Кайли на шестой этап RDS GP не приехал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Гонщик NASCAR, сч...
- НН Дакар проигнориро...
- «Больше жести». А...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым