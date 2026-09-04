Антон Козлов впервые стал чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии

Российская Дрифт СерияКвалификация ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии на трассе Moscow Raceway обострила интригу в борьбе за чемпионство в личном зачёте до предела — лидер турнирной таблицы Томми Кайли на шестой этап RDS GP не приехал.