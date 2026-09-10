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SMS-рассылки от МТС для бизнеса и частных лиц: задачи, содержание и особенности

SMS-рассылки от МТС для бизнеса и частных лиц: задачи, содержание и особенности

SMS-рассылки от МТС для бизнеса и частных лиц: задачи, содержание и особенности Юлия СавельеваSMS-рассылки остаются одним из самых прямых способов передать человеку короткую информацию без привязки к социальным сетям и мессенджерам.

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