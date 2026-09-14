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Anthropic призвал замедлить развитие искусственного интеллекта

Anthropic призвал замедлить развитие искусственного интеллекта

Генеральный директор компании Anthropic (создатель семейства языковых моделей Claude) Дарио Амодеи призвал лидеров на рынке нейросетей «замедлить темпы совершенствования возможностей моделей ИИ».

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