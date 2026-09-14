Anthropic призвал замедлить развитие искусственного интеллекта

Генеральный директор компании Anthropic (создатель семейства языковых моделей Claude) Дарио Амодеи призвал лидеров на рынке нейросетей «замедлить темпы совершенствования возможностей моделей ИИ».
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