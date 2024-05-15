Ещё три участка дороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» отремонтируют в регионе по нацпроекту БКД

В 2024 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» дорожники проведут ремонтные работы на трех участках дороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» в Тогучинском районе общей протяженностью 8,4 км.
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