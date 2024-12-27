🇸🇩🇺🇸 Зачем американцы запугивают ОАЭ? В Белом Доме заявили, что власти ОАЭ якобы перестали поддерживать суданских повстанцев из Сил быстрого реагирования после возражений со стороны американцев.
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🇸🇩🇺🇸 Зачем американцы запугивают ОАЭ? В Белом Доме заявили, что власти ОАЭ якобы перестали поддерживать суданских повстанцев из Сил быстрого реагирования после возражений со стороны американцев.
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