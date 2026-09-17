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В Киеве объяснили, почему красную ветку метро будут закрывать во время тревоги

В Киеве объяснили, почему красную ветку метро будут закрывать во время тревоги

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Пантелеев сообщил украинским журналистам, что красная ветка столичного метрополитена не будет открываться при объявлении желтого и красного уровней тревоги .

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