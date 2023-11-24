Отличившиеся студенты и школьники Приангарья поедут в Москву на выставку-форум «Россия»

В Иркутской области продолжается отбор участников для посещения программы «Первые в России — стране возможностей», которая проходит на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве, сообщает областное правительство.
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