В Калининградской области идут военные учения на фоне возможной блокады эксклава

Политика как она есть

На протяжении нескольких последних дней подстрекаемые и всячески подбадриваемые из Киева, Лондона и Вашингтона польские и прибалтийские политики-русофобы активно обсуждают возможность полного перекрытия сухопутных границ с Россией и Белоруссией.