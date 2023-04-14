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МИД России не видит предпосылок для смягчения визовой политики ЕС

МИД России не видит предпосылок для смягчения визовой политики ЕС

Правительство России не наблюдает предпосылок для смягчения визовой политики Европейского союза. Соответствующее заявление сделал директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

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