На Тамбовщине задержаны двое из шести заключенных, сбежавших из колонии в Липецке Из исправительного учреждения вчера вечером был совершен побег.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
На Тамбовщине задержаны двое из шести заключенных, сбежавших из колонии в Липецке Из исправительного учреждения вчера вечером был совершен побег.
Свежие комментарии