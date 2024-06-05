Создатели электромобиля «Атом» впервые показали фургон, разработанный на его базе

Городской электрофургон, созданный на базе электромобиля «Атом» / © ТГ-канал «Атом» Базовая модификация новинки будет лишена всех кресел, кроме водительского, хотя за дополнительную плату разработчики оснастят электрофургон пассажирским сиденьем.