РИА Новости: судмедэкспертиза смерти пресс-секретаря певца Shaman завершена

Эксперты завершили судебно-медицинскую экспертизу после смерти пресс-секретаря певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, руководителя пресс-службы "Европейской медиагруппы" (ЕМГ) Антона Коробкова-Землянского.
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