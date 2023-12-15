Тюменские слухи: из магазинов пропадут яйца

Пока губернатор вдумчиво решает некий кадровый вопрос, у тюменских политических леди все шиворот-навыворот: одна завалилась на думу в красном наряде, другая оконфузилась с пресс-конференций Путина, а третья вынуждена пахать за себя и еще пару-тройку недостающих сотрудников.