РСА: в августе средняя выплата по ОСАГО выросла на 14,4% и достигла 141 679 рублей

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), средняя выплата по договорам ОСАГО в январе-августе 2026 года увеличилась на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и достигла 126 351 рубля (114 534 руб.
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