Путин: появление российской нефти на рынке США полезно всей мировой экономике

Появление российской нефти на американском рынке положительно отразится на всей мировой экономике, заявил Владимир Путин.
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